Kağızman'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçirildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26

Kağızman'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bir yolcu otobüsünün bagajında kaçak içki ve sigara ele geçirildi.Kağızman Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen yol güvenlik ve kontrollerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan C.A.'ya ait valiz ve çantalarda yapılan aramada, 830 paket kaçak sigara, 6 litre viski ve 1,7 litre votka ele geçirildi.Ele geçirilen kaçak içki ve sigaraları muhafaza altına alan jandarma, C.A., gözaltına alındı. Kağızman İlçe Jandarma Karakolu'na getirilen C.A., Kağızman Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Ayrıca C.A.'ya ÖTV Genel Tebliği kapsamında toplam 12 bin 499 lira idari para cezası kesildi. - KARS