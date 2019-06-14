Kağızman'da karne sevinci

Kars
'ın Kağızman
ilçesinde 16 bin 444 öğrenci, eğitim öğretim sezonu sonunda karnelerine kavuştu.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 16 bin 444 öğrenci karnelerini alıp tatile girerken, bu okullarda görev yapan 1004 öğretmende içinde tatil başladı.
İlçe Kaymakamı Ercan Öter ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar da Kağızman Aras Anadolu Lisesi
ve Mustafa Yalçın
İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.
Öğrencilerin karnelerini almalarının ardından eğitimin süreklilik işi olduğunu tatilin bu sürekliliği engellemeden geçirilmesi gereken bir dönem olması gerektiğini ifade eden Öter, tüm öğrenci ve öğretmenlerin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini temenni etti.
Öğretmenler karnesinde zayıf olan öğrenciler için aileler uyararak, ceza veya kötü söz ve azarlamalardan uzak durmaları gerektiğini ifade etti.