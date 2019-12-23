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Kağızman'da kavga: 1 ölü

Kağızman'da hayvan meselsi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

23.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:16 Kağızman'da kavga: 1 ölü
'da hayvan meselsi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kağızman'a bağlı Kuloğlu köyünde meydana geldi. Kuloğlu köyünde 'hayvanları benim arazimden' geçirdin meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada S.G. silahla vuruldu. S.G. olay yerinde hayatını kaybederken, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili C.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili olarak tahkikat devam ederken, Kuloğlu köyünde jandarma, Kağızman Devlet Hastanesi'nde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. - KARS

Kağızman, Jandarma, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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