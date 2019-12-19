Haberler » Güncel » Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor - Haber

Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor

Kağızman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kick boks kursu ilgi görüyor.

19.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:43 Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor
Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kick boks kursu ilgi görüyor.
Kağızman Salonu'nda savunma sporları bölümündeki sporcular, antrenörler Ferman Büyükdağ, Mehmet Büyükdağ, Aytaç Turan, Hüseyin Özsçelik ve Burhan Kocabey'in nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sporcular, Kağızman Kaymakamı İshak , Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Alparslan Yüce, kurum amirleri ve ailelere gösteri sundu.
Kağızman Kaymakamı Çınar ve Başkan Yıldız, başarılı sporculara ödül takdim etti.

Kağızman, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00   Ağrı'da gümrük işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı - Haber
17:59   Başakşehir'de kursiyerlere doğum günü sürprizi - Haber
17:58   Oğlunun öldüğünü morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı - Haber
17:57   Bodrum'da ünlü şarkıcı Neco'nun 'kesinti' isyanı - Haber
17:53   Ormanlık alana inşa edilen evlerin yıkımı 4. gününde - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:07:41