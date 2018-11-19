Kağızman'da Köydes Toplantısı Yapıldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:17



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:17

Kağızman'da 2018 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Olağan Meclis Toplantısı Kaymakam Ercan Öter, Başkanlığı'nda yapıldı.Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 2018 yılı İlçe Merkezi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya İl Genel Meclis üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü ve muhtarlar katıldı.Kağızman'ın genel yatırımları ve hizmetlerle ilgili fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda 2019 yılı tahmini gelir gider bütçesi görüşüldü. 2019 yatırım programıyla ilgili köy muhtarlarından talepler alındı. Muhtarların sorunların dinlendiği toplantı, Kağızman Öğretmenevi'nde muhtarla birlikte öğle yemeğinin yenmesiyle son buldu. - KARS