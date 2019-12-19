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Kağızman'da "Kur'anı Kerim'i güzel okuma" yarışması

Kars'ın Kağızman ilçesinde, "Kur'anı Kerim'i güzel okuma" yarışması düzenlendi.

19.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:52 Kağızman'da
'ın ilçesinde, "Kur'anı Kerim'i güzel okuma" yarışması düzenlendi.
Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde İzzet Aras Uygulamalı Cami'de düzenlenen yarışma ilgi gördü.
Yarışmada, Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulkadir Küfrevi 1'inci, Kars Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış Madak 2'nci, Selim Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Yıldırım ise 3'üncü oldu.
Dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.
Yarışmaya katılan öğrencilere ise Kur'anı Kerim ve saat hediye edildi.

Kağızman, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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