Kağızman'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Kağızman
'da motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalandı.
Kağızman'da motosiklet hırsızlığı ile ilgili araştırma yapan yapan polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü
'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliye'ye sevk edildi.
Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 1', çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Konuyla ilgili olarak Kars
Emniyet Müdürlüğünden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur, sükün ve güvenlikleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız tüm kadromuzla aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS
Polis,Kağızman
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:43