Kağızman'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Kars
'ın Kağızman
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programlarla kutlandı.
İstiklal Alanı'ndaki Atatürk
Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar'ın çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla buradaki program sona erdi. Halk Eğitimi Merkezi
'nde devam eden programa Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş, Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz
, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.
Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin insanlık tarihinin en anlamlı mesleği olduğunu belirterek, "Ana kucağından sonra bize emanet edilen çocuklarımızı iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyorsunuz. Ülkemiz için, bilgiye ulaşmanın yollarını bilen, sorumluluk sahibi, vasıflı öğrenciler yetiştirmek çok önemlidir. Şehit öğretmenlerimizi her zaman kalbimizde yaşatacağız." dedi.
Öğretmenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı olduğunu belirten Öter, "Bizlerden geleceği devralacak yavrularımızı sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek, görevlerin en soylusunu icra ediyorlar." diye konuştu.
Program sonunda mesleğe yeni atanan öğretmenler ant içti.
Kars,Kağızman
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:11