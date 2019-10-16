Haberler » Güncel » Kağızman'da okul servisleri denetlendi

Kağızman'da okul servisleri denetlendi

Kağızman'da trafik polisleri, öğrenci servislerini denetledi.

16.10.2019 19:12Kağızman'da okul servisleri denetlendi
Kağızman'da trafik polisleri, öğrenci servislerini denetledi.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim ve öğretim yılının başlamasından bu yana okul servis araçlarında denetim yapıyor.
Denetimlerde, servislerde emniyet kemeri kullanımı, araçların stop lambaları ile kapasite üzerinde öğrenci taşınması ve evrakları kontrol eden ekipler, belgeleri eksik olan sürücülere ceza işlem uyguluyor.
Ekiplerin okul servisine yönelik denetim çalışması devam edecek.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kağızman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:36 Antalya'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
20:36 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok"
20:34 ÇOMÜ'den eski TBMM Başkanı Kahraman'a fahri doktora
20:34 Jandarma, evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirdi
20:33 Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu
20:32 Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın - yeniden
20:30 Annesini darbeden dayısını yaraladı
16.10.2019 20:39:31