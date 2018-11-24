Kağızman'da, 'Peygamberimiz ve Gençli' Konulu Konferans Düzenlendi

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:17



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:17

Kağızman Müftülüğü'nce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.Kağızman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasın ardından konferansın açılış konuşmasını Kağızman Müftüsü Özcan Yılmaz yaptı. Yılmaz'ın ardından söz alan Kars il Müftüsü Yusuf Eviş, "Peygamberimiz ve Gençlik" konusu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Müftü Yusuf Eviş, "Gençlik; insanın, kendini ve evreni anlamlandırma sürecinde, varlık alanında kendini öne çıkararak kainatı ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği bir dönemdir. Bununla birlikte iç dünya, dış dünya dengesinde bazı gelgitleri yaşadığı fırtınalı bir dönem. Bu açıdan gençlik devresi, ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için esasında oldukça bereketli bir havzadır. Hz. Peygamber bu döneme özel bir anlam atfetmiştir. O bize, kişinin ahiret yolculuğunda 'gençliğin nerede tüketildiği' sorusuna muhatap olmadan hareket edemeyeceğini bildirmiştir" dedi.Konferansın ardından "Peygamber Sevgisi" konulu Liseler arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kağızman Kaymakamı Ercan Öter tarafından çeşitli hediyeler verildi.Programa İlçe Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkan vekili Recep Kişioğlu, Kars il Müftüsü Yusuf Eviş, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. - KARS