Kağızman'da PKK'ya Ait 2 Sığınak Ele Geçirildi

KARS (İHA) – Kars
'ın Kağızman
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi olan 2 sığınak ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kağızman Çemçe Madur bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava destekli yapılan arama tarama faaliyetlerinde 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada 1 adet F1 savunma tipi el bombası, 2 EYP tipi el bombası, 10 adet elektrikli fünye, 40 büyük mutfak tüpü, 20 örgütsel dergi, 6 adet şemsiye 4 adet akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi. - KARS
Kars,Kağızman,PKK
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:39