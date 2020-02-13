Kağızman'da şafak operasyonu

Kars
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağızman
'da, KCK şehir yapılanmasına yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi göz altına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Kağızman şehir merkezinde eş zamanlı farklı adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken bazı adreslerde aramalar yapıldı. - KARS