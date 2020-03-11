Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı
Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun elmanın fidan satışları başladı.
11.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:10
Kars 'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun elmanın fidan satışları başladı.
Türkiye 'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen tescilli elmanın fidanları satışa sunuldu.
Uzun elma fidan yetiştiriciliği yapan Yunus Yurdakul, Devebük köyünde fidanları yetiştirdiğini ifade ederek, "Çiftliğimde bodur aşılı uzun elma fidanları yetiştirmeye başladım. Normal uzun elma ağaçları çok uzun olduğundan hasat mevsiminde elma toplamak zor oluyor. Bizim yetiştirdiğimiz bodur uzun elma ise fidanları fazla uzamıyor, hasat zamanı elmaları toplamak daha kolay oluyor." dedi.
Vatandaşlardan Rufat Arslan da bahçede fidan ekmeye başladıklarını belirterek, "Kağızman ilçemiz doğunun meyve ambarı olarak bilinir. Burada Kağızman uzun elmasının yanı sıra elma, armut, kayısı, badem, ayva, kiraz ve kara erik başta olmak üzere her çeşit meyve fidanlarını alıp dikiyoruz." diye konuştu.
Uzun elmanın fidanları 25-30 liradan, diğer meyve fidanları ise 15-20 liradan satışa sunuluyor.
Türkiye 'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen tescilli elmanın fidanları satışa sunuldu.
Uzun elma fidan yetiştiriciliği yapan Yunus Yurdakul, Devebük köyünde fidanları yetiştirdiğini ifade ederek, "Çiftliğimde bodur aşılı uzun elma fidanları yetiştirmeye başladım. Normal uzun elma ağaçları çok uzun olduğundan hasat mevsiminde elma toplamak zor oluyor. Bizim yetiştirdiğimiz bodur uzun elma ise fidanları fazla uzamıyor, hasat zamanı elmaları toplamak daha kolay oluyor." dedi.
Vatandaşlardan Rufat Arslan da bahçede fidan ekmeye başladıklarını belirterek, "Kağızman ilçemiz doğunun meyve ambarı olarak bilinir. Burada Kağızman uzun elmasının yanı sıra elma, armut, kayısı, badem, ayva, kiraz ve kara erik başta olmak üzere her çeşit meyve fidanlarını alıp dikiyoruz." diye konuştu.
Uzun elmanın fidanları 25-30 liradan, diğer meyve fidanları ise 15-20 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor