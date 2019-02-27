Kağızman'da Yanan Ahırdaki 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Kars
'ın Kağızman
ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Şahindere Mahallesi Narin Kale
Caddesi'nde yer alan Mehmet Bozyel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bozyel ailesi ve komşularının müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangın söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Gelen itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında ahır tamamen yanarak çöktü.
Olayda, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan kurtarılamayarak telef oldu. Polis
ekipleri ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Kars, İtfaiye, Kağızman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA