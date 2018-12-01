Kağızman'da Yeni Göreve Başlayan Öğretmenler Kaymakam Öter'e Ziyaret

Kağızman
'a 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında ataması yapılan öğretmenler Kaymakamı Ercan Öter
'i makamında ziyaret etti.
Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar ve Şube Müdürü Suat Demirden'in da katıldığı ziyarette; Kaymakam Öter, göreve yeni başlayan öğretmenleri tebrik ederek başarı diledi.
Öğretmenlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ercan Öter, "Öğretmenlere bölgeyi ve bölge insanını anlattı. Karşılaştığınız her türlü sıkıntı da benden ve müdürlerinden destek isteyin, tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olacağız" dedi.
Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Öter, ziyaretin anısına öğretmenlerle fotoğraf çektirdi. - KARS
Ercan Öter,Kağızman
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:09