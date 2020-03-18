Kağızman Emniyeti tedbirleri artırdı
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğünce dünyada olduğu gibi ülkemizde etkisini sürdüren Korona virüsüne karşı önlemleri artırdı her yer dezenfekte edildi.
18.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:38
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğünce dünyada olduğu gibi ülkemizde etkisini sürdüren Korona virüsüne karşı önlemleri artırdı her yer dezenfekte edildi.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Korona virüsüne karşı ilçede örnek olarak dezenfekte çalışmaları yaptı. Ekip araçlarından ifade odalarına nezarethaneler dahil her yer dezenfekte edildi. Kağızman'da ilaçlamayı gören vatandaşlar ilçede diğer kurumlara örnek olacak bu davranıştan ötürü polisleri tebrik ettiler. - KARS
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Korona virüsüne karşı ilçede örnek olarak dezenfekte çalışmaları yaptı. Ekip araçlarından ifade odalarına nezarethaneler dahil her yer dezenfekte edildi. Kağızman'da ilaçlamayı gören vatandaşlar ilçede diğer kurumlara örnek olacak bu davranıştan ötürü polisleri tebrik ettiler. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kağızman, Güncel
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