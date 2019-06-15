15.06.2019 11:57
Haberler»Güncel » Haber

Kağızman İmam Hatip Lisesinde mezuniyet töreni

Kağızman İmam Hatip Lisesinde mezuniyet töreni

Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlamasıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlamasıyla mezuniyet töreni düzenlendi.
Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunup saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, Kur'an tilavetiyle devam etti.
Okul müdürü Selim Suat Güner, öğrenimi tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, "Sevgili gençler, okula başladığınız günden bugüne değin eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün yaşanan bu mezuniyet başka bir basamağın başlangıcıdır. Sizlerin gelecekte okulunuzu, bizleri ve ailenizi en iyi bir şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Tüm mezunlarımıza hayatta başarılar diliyorum." dedi.
Okul birincisi Rümeysa Çelikörs, okul kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Keplerini havaya fırlatan mezunlar, mezuniyet coşkusu yaşadı.
Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkan vekili Sedat Nuray, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, İmam Hatip lisesi Okul Müdürü Selim Suat Güner, Okul idaresi, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.
Daha sonra son sınıf öğrencilerine diplomaları ve çeşitli hediyeler verildi.
Programa Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkan Vekili Sedat Nuray, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Kaynak: AA
Kağızman, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:41 Burhaniye'de ot yangını korkuttu
13:41 Kuşadası'nda Barlar Sokağı'na kaçak içki operasyonu
13:41 MERSİN Öğrenciler 30 derece sıcakta içeride veliler dışarıda ter döktü
13:41 Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu
13:40 "İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 90'a ulaştık"
13:40 Eyüp Karadayı hayatını kaybetti
13:40 (ÖZEL) Yunus Akgün: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde en uca kadar gitmek