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Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

01.10.2019 17:24Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı
Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.
İlçedeki kurtuluş etkinlikleri, İstiklal alanındaki Atatürk heykeli önünde çelenklerin sunumuyla başladı. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kağızman Kaymakam Vekili Recep Koçal, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, törende yaptığı konuşmada, 99. kurtuluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.
Etkinliklere katılım sağlayan Kağızmanlılara teşekkür eden Yıldız, "1 Ekim 1920'de Kağızman düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu mücadelede hayatlarını kaybedenleri rahmetle, minnetle yad ediyoruz." dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ile devam eden kutlamalar, temsili atlı birliklerinin geçişiyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Nevzat Yıldız, Kağızman, Güncel

Kaynak: AA

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