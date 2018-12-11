Kağızman Kalp Krizi Geçiren Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Kağızman
'da, kalp krizi geçiren Kıbrıs
Gazisi Fahrettin Çakar, hayatını kaybetti. Çakar, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kağızman Kümbet
Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Fahrettin Çakar (59), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Çakar için cenaze töreni düzenlendi. Merkez
Cami'de kılanan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Fahrettin Çakar, Aşağı Kümbet mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız
, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz
, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. - KARS
11 Aralık 2018 Salı 17:22