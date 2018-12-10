Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Muhtarlarla Yemekte Buluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:23



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:23

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter köy ve mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.Kağızman'da bir AVM'deki restorana muhtarlarla yemekte buluşan kaymakam Öter, muhtarlala bilgi alış verişinde bulundu. Sıcak bir ortamda geçen yemekte kaymakam Ercan Öter, muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinledi.Kaymakam Ercan Öter, muhtarların vatandaşlarla arada köprü olduğunu söyledi.Öter, "Muhtarlarımız halkımızla bizim aramızda köprü vazifesi yapıyor. Köyün eksiklerini biz köylere gittiğimizde muhtarlar ellerinden gelen misafirperverliği gösteriyorlar bizde muhtarlarımıza bu Muhtarlar gününde tüm muhtarlarımızın gününü kutlarken bugünde karınca kararınca bir yemek verelim diye düşündük. Muhtarlara birlikte yemeğimize katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.Kağızman Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Oral'da Kaymakam Ercan Öter, düzenlediği yemekten dolayı teşekkür etti. - KARS