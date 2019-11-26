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Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars Kağızman merkezli Digor ve İstanbul'da PKK/KCK yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:20Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
Kars merkezli ve İstanbul'da PKK/KCK yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak Suçları kapsamında Kars merkezli Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 9 kişinin ikametgahlarında yapılan aramada, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısına ait kaset ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KARS

Kağızman, Digor, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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