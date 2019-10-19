Kağızmanlı muhtarlardan Mehmetçik'e asker selamı

Kağızman ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevli Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

İlçede, Muhtarlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan muhtarlar, daha sonra tekbirler eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdi.

Muhtarlar adına konuşan Kağızman Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Oral, Barış Pınarı Harekatı ile amacın sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör unsurlarından arındırmak olduğunu söyledi.

Oral, orduya ve tüm güvenlik güçlerine selam gönderdiklerini belirterek, "Kars, Kağızman ve 90 bin şehit verdiğimiz Sarıkamış'ta düşmanı nasıl def ettiysek, bugün de aynı ruhla Başkomutanımızın ve şanlı ordumuzun tam destek arkasında olduğumuzu Kağızman muhtarları olarak ilan ediyoruz." dedi.

Program sonrası muhtarlar, Kağızman Kaymakamı İsak Çınar'ı ve Kağızman Belediye Başkan Vekili Mutlu Yüce'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Kaymakam Çınar, Kağızman Öğretmenevinde muhtarlar ile yemekte bir araya geldi.

Muhtarların halkın temsilcisi olduğunu belirten Çınar, "Muhtarlarımız halkımızla bizim aramızda köprü vazifesi yapıyor. Muhtarlar Günü'nde yemeğimize katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA