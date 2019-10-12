Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!

A Milli Takımımız, dün akşam EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir yenilenme antrenmanı yaptı.

Arnavutluk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcuların bir bölümü fitness salonunda, diğer bölümü ise sahada çalıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KABURGASINDA KIRIK VAR!

Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanı, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

KAAN, MAHMUT, EFECAN, ABDULKADİR...

Kaan Ayhan dizindeki patellar tendonunda, Mahmut Tekdemir ise ayak bileğinde ağrı olması nedeniyle antrenmanda yer almadı. Efecan Karaca, kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetlerinin çoğalması üzerine, Abdulkadir Parmak ise sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Tedavilerine başlanan dört futbolcumuzun durumları yeniden değerlendirilecek.

İstanbul'daki son antrenmanını yapan milli takım, pazar günü saat 11.45'te kalkacak uçakla Paris'e gidecek. Aynı gün karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla basın toplantısı düzenleyecek.

Milli takım, son hazırlıklarını da TSİ 21.00'de Stade de France'ta yapacak.