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Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!

A Milli Takım'ın Arnavutluk 1-0 yendiği maç sonrasında Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi. Maçta aldığı darbe sonrasında kaburgasında kırık olan yıldız oyuncu Fransa maçında yok.

12.10.2019 15:46

A Milli Takımımız, dün akşam EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir yenilenme antrenmanı yaptı.

Arnavutluk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcuların bir bölümü fitness salonunda, diğer bölümü ise sahada çalıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KABURGASINDA KIRIK VAR!

Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanı, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

KAAN, MAHMUT, EFECAN, ABDULKADİR...

Kaan Ayhan dizindeki patellar tendonunda, Mahmut Tekdemir ise ayak bileğinde ağrı olması nedeniyle antrenmanda yer almadı. Efecan Karaca, kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetlerinin çoğalması üzerine, Abdulkadir Parmak ise sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Tedavilerine başlanan dört futbolcumuzun durumları yeniden değerlendirilecek.

İstanbul'daki son antrenmanını yapan milli takım, pazar günü saat 11.45'te kalkacak uçakla Paris'e gidecek. Aynı gün karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla basın toplantısı düzenleyecek.

Milli takım, son hazırlıklarını da TSİ 21.00'de Stade de France'ta yapacak.

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Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!

Emre Belözoğlu, Arnavutluk, Fransa, Spor

YORUMLAR(4)
MEHMET:darbe almadı, ters hareket yaptı ama geçmiş olsun. Bir BJK li olarak millii takım olarak öenemli bi kayıp olarak görüyorum. . .
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BOSVER ARKADAS:Yeminle tek bir ise yaramiyor birde burak denen arkadasi hic bir macta goremiyoruz yusufu ilk 11 de oynak hocam arda turan ada bir sans vermek lazim
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MEMLEKETİM:Emre ne yaptida emre soku diyorsunuz. Bir tane doru dürüst gol psizyonu yok. Emre, burak bunlar milli takim oyunculari deyil.
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VEZİR42:milli takımı bırak artık 2 maçtır sakat dönüyorsun koca ülke yerine oynayacak adam yok mu
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