KAHEV, PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI BABALAR İÇİN VİDEO YAYINLADI

İstanbul, DHAKadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), 21 Haziran Babalar Günü nedeniyle pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı babaları anmak için özel bir video hazırladı.

21.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:53
İstanbul, DHA
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), 21 Haziran Babalar Günü nedeniyle pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı babaları anmak için özel bir video hazırladı.
KAHEV, Babalar Günü dolayısı ile pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı babaları anmak için özel bir video hazırlayarak bunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vakfın youtube kanalı üzerinden yayınladığı 5.33 dakikalık videoda, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı babalara yer verildi. Vakıf tarafından yapılan paylaşımda, Aralık 2018 yılından bu yana Vakıf olarak faaliyetlerini sürdüren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı olarak korona pandemisinde çalışmalarımıza devam ettik. Bizlere can vermek için canından olan kahramanlarımıza ithafen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlarımıza bir söz verdik 'Emanetiniz emanetimizdir' dedik. Anne veya babasını kaybeden çocuklarımıza onların kokusu olmak sürekli ve etkin bir eğitim hayatı sunmak her alanda ellerinden tutmak yollarına ışık olup aydınlatmak görevimizdir. Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybeden kahraman babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor tüm babaların babalar gününü kutluyoruz ifadelerine yer verildi.
Videoda hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, aile hekimi Dr. Vecihi Murat Kutlay, aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, aile hekimi Dr. Erdinç Şahin, Dr. Uğur Ertuğrul, yoğun bakım personeli Hasan Ecevit, bilgi işlem personeli Durgut Er, sağlık personeli Cuma Kurt, santral memuru Nurhan Uzun ve işyeri hekimi Dr. Muharrem İdiz'in isimleri yer aldı. KAHEV, PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI BABALAR İÇİN VİDEO YAYINLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, İstanbul, Güncel, Haber

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