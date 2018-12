Kahin Nostradamus: "Üçüncü Dünya Savaşı 2019'da Başlayacak"

Kaynak: İHA

İlaç karışımlarından daha çok kehanetleriyle tanınan Nostradamus olarak da bilinen Fransız eczacı ve kimyacı Michel de Nostradamus'un 2019 için korkunç kehanetlerinin uzmanlar tarafından deşifre edildiği iddia edildi.Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında doğu ile batı arasındaki ihtilaf ve dünyaya büyük bir göktaşının düşeceği bulunuyor. Nostradamus'un, gizemli kehanetleri olduğu iddia edildi.Uzmanlar, Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında bir tarafta Avrupa devletleri diğer tarafta Çin Rusya ve diğerlerinin yer alacağı küresel bir ihtilafta "Doğu, Batı'yı zayıflatacak" ifadelerinin yer aldığını açıkladı.Nostradamus'un kehanetlerinin şöyle sürdüğü belirtildi: "Dünyanın büyük güçleri arasında üçüncü dünya savaşı çıkacak ve büyük bir göktaşının düşmesiyle sona erecek. Doğu'nun Batı'ya üstünlüğünün görüldüğü savaşta can kaybının büyüklüğü iki ülkeyi savaşı durdurmaya zorlayacak."Nostradamus'un 1666 büyük Londra yangını, Adolf Hitler 'in iktidara geleceği, kendi ölüm tarihi, New York 'taki İkiz Kulelerin çöküşünü bildiği ileri sürüldü.Angus Kress Gillespie'nin 1999'da yayımlanan Nostradamus hakkındaki kitapta "İkiz kulelerin çöküşü"nün de yer aldığı belirtiyor. Kitap 1999'da basılmasına rağmen ikiz kulelere saldırı 11 Eylül 2001'de yapılmıştı. - PARİS