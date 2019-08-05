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- Kahire'de Patlama: 19 Ölü, 30 Yaralı

- Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralıKAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen patlamada 19 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

05.08.2019 09:33
- Kahire'de Patlama: 19 Ölü, 30 Yaralı
- Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen patlamada 19 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ulusal Kanser Enstitüsü binasının önünde bir patlama meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, patlamada 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın yaşandığı olay yerine 25 ambulansın sevk edildiği aktarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mısır İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada patlamanın, ters istikamette seyreden bir aracın 3 diğer araç ile çarpışması sonucu meydana geldiği aktarıldı.
Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, Ulusal Kanser Enstitüsü'nün Kahire'deki merkezinin önünde meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın saldırı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: İHA

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