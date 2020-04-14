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Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çatışma: 5 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1'i polis, 4'ü saldırgan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

14.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:12
Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çatışma: 5 ölü
Mısır'ın başkenti Kahire 'de polis ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1'i polis, 4'ü saldırgan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki El-Amiriya Mahallesi'nde ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 4 saat süren çatışma sonucu 1'i polis, 4'ü terörist olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken 1 polis de yaralandı. Çatışma nedeniyle El-Amiriya mahallesinde elektrik kesintisinin yaşandığı ifade edildi. Bölgeyi kordon altına alan polis, çatışma nedeniyle El-Amiriya mahalle sakinlerine evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahire, Polis, 3. Sayfa
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