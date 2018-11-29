Kahire'de "Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi"

29 Kasım 2018 Perşembe 15:48



29 Kasım 2018 Perşembe 15:48

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Mısır'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi etkinliği Etkinlik çerçevesinde Türk halk müziği eşliğinde geleneksel kıyafetlerle çiğ köfte yapılması Etkinliğe katılan kursiyerlerMısır'daki Yunus Emre Enstitüsü tarafından, başkent Kahire'de, Türk yemekleri ve kültürünü tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlendi."Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi" programında AA muhabirine konuşan Enstitü Müdürü Emin Boyraz, kültür ve sanat alanında yaptıkları tüm etkinliklerle, iki ülke halkları arasındaki kardeşliğe katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.Bu program kapsamında, Türk yemek kültürünü tanıttıklarını ifade eden Boyraz, etkinliğin Mısırlıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirdi."Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi" programına katılan Mısırlı kursiyer, Ahmed Geziri böyle bir kursa katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.Yemek kursuna başladıkları ilk günlerde, bazı yemeklerin yapılış tarzına şaşırdıklarını ancak yemek yapıldıktan sonra bu şaşkınlıklarının ortadan kalktığını söyleyen Geziri, "Bu tür faaliyetler, Türk kültürünü daha yakından tanımamıza vesile oluyor." ifadelerini kullandı.