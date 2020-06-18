Kahire'de tutuklu bulunan Mısır asıllı Kanada vatandaşının hayatından endişe ediliyor

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tora Hapishanesinde 16 aydır tutuklu bulunan Mısır asıllı Kanada vatandaşı Yasser Ahmed Albaz'ın hayatından endişe ediliyor.

18.06.2020 04:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 04:18
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tora Hapishanesinde 16 aydır tutuklu bulunan Mısır asıllı Kanada vatandaşı Yasser Ahmed Albaz'ın hayatından endişe ediliyor.
Düzenlediği organizasyonlarla babasının tutukluluğunu dünyaya duyuran Amal Ahmed Albaz, babasının Kovid-19 semptomları gösterdiğini ve tedavisine izin verilmediğini belirterek, endişe içinde olduklarını söyledi.
Son 4 gündür federal hükümetteki bakanların yerel ofisleri önünde eylem yapan Amal Ahmed Albaz, dün de annesi Safaa Eleshmawy ve kendisini destekleyen yüzlerce Kanadalı ile birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun başkent Ottawa'daki konutu önünde basın açıklaması yaptı.
Başbakan Trudeau'ya seslenen Albaz, "çok geç olmadan babamı kurtarın" çağrısında bulundu.
"Babamın hayatı, Trudeau'nun sorumluluğundadır"
Albaz, şunları ifade etti:
"Başbakan Justin Trudeau çok geç olmadan babam Yasser Albaz'ı geri getirmeyi taahhüt etmeli. Yasser Albaz, Kovid-19'dan ölüm riski altında ve Justin Trudeau'yu hayatını kurtarmaya çağırıyor. Trudeau'ya günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Sisi'ye kişisel itirazda bulunup bulunmayacağı konusunda sorular soruldu. Başbakan, Yaser Albaz davasına olan kişisel bağlılığını açıkça teyit etmedi. Aile olarak bu bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ailemiz, yüzlerce Kanadalı ile birlikte Başbakanın hızlı müdahalesini talep etmeye devam edecek. Babam günlerdir koronavirüs semptomları yaşıyor. Ailenin aldığı bilgiler yüksek ateş, şiddetli öksürük, aşırı yorgunluk, göğüste sıkışma ve nefes almada zorluk çektiğini doğrulamaktadır. Hapishane yetkilileri onu tecrit etti. Babam Yasser keyfi olarak 1 yıl 4 aydır gözaltında tutuluyor. Bugüne kadar herhangi bir suçla itham edilmedi ve neden alıkonulduğuna dair herhangi bir iddiada bulunulmadan Mısır'daki en kötü hapishanede kalıyor. İnsan hakları her açıdan ihlal ediliyor ve Kanada henüz onu eve getiremedi. Hiçbir Kanadalıya böyle davranılmamalıdır. Babamın hayatı Başbakan Justin Trudeau'nun sorumluluğundadır."
Kanada'nın Oakville kentinde bir mühendislik firmasında çalışan Albaz (52), 2019 yılının şubat ayında iş amacıyla gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'den dönüşünde gözaltına alınmış ve sonrasında da Tora Hapishanesine konulmuştu.
16 aydır hiçbir gerekçe gösterilmeden tutulan Yasser Ahmed Albaz'ın kurtarılması için kızının yanı sıra Kanada'daki bazı insan hakları kuruluşları ve hukukçular da mücadele veriyor. Kahire’de tutuklu bulunan Mısır asıllı Kanada vatandaşının hayatından endişe ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Justin Trudeau, Kahire, Kanada, Güncel, Haber

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