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Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı

Kars'ta yaşayan ve bahçede çamaşır asarken evinin yandığını gören anne, içeride kalan küçük kızını alevlerin arasına dalarak kurtardı.

17.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:28
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı

Kars'ın Susuz ilçesinde sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 yaşındaki Esin Irmak'ı, annesi Sevilay Yarıcı kurtardı. Alevlerin arasına dalıp, minik kızının kurtaran 5 çocuk annesi Yarıcı yaşadığı korku dolu anları için, "Bahçede çamaşır asıyordum. Evin ateş alıp yandığını gördüm. Evde yalnız olan kızım 'anne' diye bağırıyordu. Hiç düşünmeden alevlerin arasına girip, çocuğumu çıkardım." dedi.

BAŞÖRTÜSÜNÜ MASKE YAPTI

5 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, baba Selçuk Yarıcı, 5 çocuğu ile eşini bırakıp, iş bulmak için İstanbul'a gitti. Anne Sevilay Yarıcı da 4 çocuğunu okula gönderdi. En küçük kızı Esin ile evde kalan anne, yıkadığı çamaşırları asmak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra evden dumanlar yükseldiğini gören anne, Esin'in "Anne" diye çığlık attığını duydu. Başörtüsünü ağzını ve burnunu kapatacak şekilde maske yapan Sevilay Yarıcı, alevler içinde kalan eve girdi. Kızını alıp, dışarı çıkardı.

TESADÜFEN GEÇEN POLİS EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Tesadüfen olay yerinden geçen polis ekibi, anne ve kızının yardımına koştu. Polisler Esin'i alıp, hastaneye götürürken ihbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev tamamen yandı.

YANIKLARI OLAN MİNİK KIZ, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vücudunun büyük bölümde yanıklar oluşan Esin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Irmak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

''TEK SEVİNCİM ÇOCUĞUMUN KURTULMASI''

Kızının başucundan ayrılmayan anne Sevilay Yarıcı, "Kızımın yandığı odaya girdiğimde soba ve borular devrilmişti. Nasıl olduğunu anlamadım. Allah kimseye o anları yaşatmasın. Canımı düşünmeden alevlerin arasına girip, yavrumu çıkardım. Çok şükür sağlık durumu iyi. Yaşanan bu olaydan sonra eşim geri döndü. Şimdi 4 çocuğumla birlikte yakınlarımızın yanına yerleşti. Eşyalarımızın tamamı yandı. Çocuklarımızın eğitimi için ineklerimizi de satmıştık. Eşim iş de bulamadı. Buradan çıkıp gitsek bile bir evimiz yok. Tek sevincim çocuğumun kurtulması oldu." dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Susuz, Anne, Güncel

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