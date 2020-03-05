Kahraman Balık Filmi

Kahraman Balık Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kendi halinde bir papağan balığı olan Alex, hayatı boyunca süper kahraman olmanın hayalini kurar. Yaşadıkları mercan resifi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında hayalini gerçekleştirecek fırsatı bulur. Mercan resifi yok olmadan önce harekete geçen Alex ve arkadaşları denizatı ve yılan balığı, evlerini kurtarmaya çalışırken kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.Sean Patrick O'ReillySean Patrick O'ReillyAnimasyonGo FishRue De Pera Films2019ABDİngilizce75 dk.CJ Entertainment Turkey06.12.2019