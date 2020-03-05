Kahraman Balık Filmi

Kendi halinde bir papağan balığı olan Alex, hayatı boyunca süper kahraman olmanın hayalini kurar. Yaşadıkları mercan resifi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında hayalini gerçekleştirecek fırsatı bulur. Mercan resifi yok olmadan önce harekete geçen Alex ve arkadaşları denizatı ve yılan balığı, evlerini kurtarmaya çalışırken kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.Yönetmen:
Sean Patrick O'ReillySenaryo:
Sean Patrick O'ReillyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Go FishYapımcı Firma:
Rue De Pera FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
75 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
06.12.2019 Kahraman Balık Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.