Haberler » Güncel » Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı - Haber

Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan Özgehan Gökçay (24), itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarılıdı.

03.12.2019 02:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 02:18Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı

İZMİR'in ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan Özgehan Gökçay (24), itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarılıdı. Erken müdahale için maskesiz eve gider Çağlar, dumandan etkilenerek bayıldı.

Yangın, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında Akarcalı Mahallesi 1095 sokakta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve saglık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese gelen itfaiye eri Mehmet Çağlar, yangının büyüdüğünü görünce evde bulunan Özgehan Gökçay'ı kurtarmak için zaman kaybetmemek için maskesiz alevlerin arasına daldı. eri Çağlar'ın müdahalesi sonucunda, Gökçay son anda kurtarıldı. Gökçay'ı evden çıkartan itfaiye eri Çağlar, dumandan etkilenmesi nedeniyle sokakta bayıldı. Vücudunda 3. dereceden yanıklar bulunan Gökçay ve dumandan etkilenen itfaiye eri Çağlar ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın sıra sında evde yalnız bulunan Özgehan Gökçay'ın 5 yaşındaki kızı Nehir Gökçay'ın ise komşuda olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evdeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Çağlar, İtfaiye, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:06 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Haber
02:52 Ev yangınında itfaiye eri tarafından kurtarılan kadın ağır yaralandı - Haber
02:48 İzmir'de ev yangınında itfaiye eri tarafından kurtarılan kadın ağır yaralandı - Haber
02:39 Ahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı - 2 - Haber
02:29 Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı - Haber
00:54 Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor - Haberler
12:00 Kastamonu pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü: Daha iyi - Haberler
11:31 Kasım'da ihracat 16,2 milyar dolar oldu - Haberler
10:55 İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı - Haberler
10:34 Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum - Haberler
3.12.2019 03:29:36