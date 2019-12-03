Haberler » Güncel » Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı - Haber

Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan Özgehan Gökçay (24), itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarılıdı.

03.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:18Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı

İZMİR'in ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan Özgehan Gökçay (24), itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarılıdı. Erken müdahale için maskesiz eve gider Çağlar, dumandan etkilenerek bayıldı.

Yangın, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında Akarcalı Mahallesi 1095 sokakta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve saglık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese gelen itfaiye eri Mehmet Çağlar, yangının büyüdüğünü görünce evde bulunan Özgehan Gökçay'ı kurtarmak için zaman kaybetmemek için maskesiz alevlerin arasına daldı. eri Çağlar'ın müdahalesi sonucunda, Gökçay son anda kurtarıldı. Gökçay'ı evden çıkartan itfaiye eri Çağlar, dumandan etkilenmesi nedeniyle sokakta bayıldı. Vücudunda 3. dereceden yanıklar bulunan Gökçay ve dumandan etkilenen itfaiye eri Çağlar ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın sıra sında evde yalnız bulunan Özgehan Gökçay'ın 5 yaşındaki kızı Nehir Gökçay'ın ise komşuda olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evdeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Çağlar, İtfaiye, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:41 Ev alana ve evlenene destek başlıyor - Haber
09:40 Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Halkın avukatı, idarecinin danışmanıyız" - Haber
09:40 Muş'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
09:40 "Kireçlenme olmadan kıkırdaklarımızı koruyalım" - Haber
09:35 Muş'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
09:31 Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz - Haber
09:26 Son dakika: Erdoğan veto kararının gerekçesini duyurdu: Filtre çalışmaları gerçekleştirilmedi - Haber
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı - Haber
09:24 HDP'li vekilden çağrı: Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın - Haber
09:22 Tuğçe Kazaz, içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi - Haber
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 09:46:20