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Kahraman itfaiyeci hayat kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Mehmet Poyraz Zeybek, yangına müdahale için gittiği evde mesleğine yakışır bir kahramanlığa imza attı.

15.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:27
Kahraman itfaiyeci hayat kurtardı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Mehmet Poyraz Zeybek, yangına müdahale için gittiği evde mesleğine yakışır bir kahramanlığa imza attı. Kendi hayatı pahasına koruyucu ekipmanını dumandan etkilenerek baygın düşen 81 yaşındaki vatandaşa takarak hayatını kurtardı.

Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana gelen yangında evde baygın halde mahsur kalan 81 yaşındaki Şenol Özgen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerine 2 dakika gibi kısa bir sürede ulaşan ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden itfaiye eri Mehmet Poyraz Zeybek, vatandaş dumana maruz kalmasın diye hayatı pahasına kendi koruyucu ekipmanını vererek mesleğine yakışır bir kahramanlık sergiledi.

Vatandaşın tahliyesini yaparak sağlık ekiplerine teslim eden Zeybek'te kendi maskesini verdiği için yoğun dumandan etkilenerek ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Yangından kurtarılan Şenol Özgen ile kahraman itfaiye erinin durumunun iyi olduğu ve müşahade altında tutuldukları bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, itfaiye teşkilatının korona virüsün pandemi ilan edilmesinin ardından itfaiyenin tüm imkanlarını kullanarak il genelinde temizlik ve dezenfektasyon işlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağladığını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa
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