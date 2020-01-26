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Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde enkaz altında kalan 2.5 yaşındaki Yüsra ile annesi 4 saat arayla kurtarılmıştı. Yüsra'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiyeci, Yüsra'nın babasının ailesine kalkan olduğunu söyledi. Gözleri dolan itfaiye eri, "Babası, anne ve çocuklarının üzerindeydi. Yüsra'nın babası gerçek bir kahraman" dedi.

26.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:55

Deprem bölgesi 'dan 24 saat sonra mucize haberi geldi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan ekipler harekete geçti. 24 saat sonunda enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız sağ çıkarıldı, annesi Ayşe Yıldız ise 4 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı. Yüsra'nın kardeşi ve babası ise kurtarılamadı.

Yüsra ve annesini kurtaran ekipte yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekibinden Ali Güneş kurtarılma anlarını anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: YÜSRA'NIN İLK SESİNİ DUYDUĞUMUZDA ANNE DİYE BAĞIRIYORDU

İtfaiyeci Ali Güneş, gözleri dolarak o anları şöyle anlattı:

''İlk annesinin sesini duyduğumuzda 3 alt kata inmiştik...Yüsra'nın ilk sesini duyduğumuzda ' ' diye ağlıyordu. Bütün ekip elinden geleni yaptı. Yüsra ve annesini sağ salim yukarı çıkarttık. Yukarı çıkardığımızda Yüsra bebek bir ara çok panikti. Ağlıyordu, eli yüzü toprak içindeydi. Elini tutum, 'Yüsra beni dinle, benim de senin gibi kızım var' dedim, 'Onunla beraber oyun oynuyoruz. Sen de annenle beraber oyun oynayacaksın' dedim. Bir anda sesini kesti 'Annemi istiyorum' dedi.

"BABA ANNESİNİN VE ÇOCUKLARININ ÜZERİNDEYDİ"

Yüsra'nın hemen üstünde annesi vardı. Annesinin hemen üstünde babası vardı. Babasının öldüğü bilgisini edindik. Bu tarz durumlarda genelde hep beraber toplu bir kaçış olur. Bu toplu kaçış esnasında evde bazen anne, bazen baba, bazen de kardeş lider rolü üstlenir. Burada lider rolünü baba üstlenmiş onu görüyoruz. Baba annesinin ve çocuklarının üzerindeydi.

YÜSRA'NIN BABASI BİR KAHRAMANDI

Bazen biz burada bazı malzemelerle bir şeyler yapıyoruz. Oradaki baba da bir kahramandı. Bir kalkan vazifesi görmüş. Onların hayatta kalmasına vesile olmuş. Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım.''

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