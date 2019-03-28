28 Mart 2019, 22:19
»»

İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti

Samsun'da denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli genç ile kardeşini kurtarmak için peşinden atlayan Yunus Ü. dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ENGELLİ GENÇ, DENİZE ATLAYARAK İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, saat 18:00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. de Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşi Murat Ü.'nün yanına gitti. İddiaya göre, kardeşinin denize atladığını gören Yunus Ü. de peşinden suya atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLAYAN GENÇ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adam ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran Murat Ü., yapılan müdahale ile hayata döndürülürken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR (4)
KADİR: 30 yaşındayım ve benimde ikiz kardeşim var. Aynı olay benim başıma gelse düşünemiyorum bile. Allah kardeşine ve ailesine sabır versin. Çok üzüldüm, keşke ömür boyu beraber olsalardı.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DÜRÜYE: Zaman karşı yarışılıyor böyle durumlarda. Niye denizden çıkardıkları anda ilk yardım yapılmıyor. İlk yardım eğitimi gönüllü bütün vatandaşa düzenli olarak ücretsiz verilmeli. çıkaran kişiye yardım eden yok.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
DÜRÜYE: Çok üzüldüm. Allahım rahmet etsin. Gerideki ailesine de sabır versin dayanma gücü versin.
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
TUANA SU ARITMA SİSTEMLERİ DİDİM : Dünya bu kadar kötü olmamalı çok üzgünüm...
Yayından Kaldır
16 0
Cevap yaz