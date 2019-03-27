Antalya
'da yarım saat arayla kayalıklarda intihar girişiminde bulunan iki kişiyi kararlarından vazgeçirmeyi başaran polis memuruna başarı belgesi ve plaket verildi. Konyaaltı
Caddesi Kuğulu Park
ile Konyaaltı ilçesi Varyant kayalıklarında yarım saat arayla intihar girişiminde bulunan iki kişiyi konuşarak kararından vazgeçiren Muratpaşa
Ekipler Amirliğinde grup amiri olarak görev yapan üç yıllık polis memuru Ceren Güvel için İl Emniyet Müdürlüğü
makamında tören düzenlendi.
Antalya İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Güvel'e başarı belgesi ve plaket verdi.
Ödül töreninde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir
ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi de hazır bulundu.
Polis, Antalya, Güncel
Kaynak: AA