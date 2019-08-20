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Kahraman polis orman yangınını engelledi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde devriye görev yapan Polis Memuru Mahmut Sert, ihbar üzerine gittiği ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi.

20.08.2019 00:00
Kahraman polis orman yangınını engelledi
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde devriye görev yapan Polis Memuru Mahmut Sert, ihbar üzerine gittiği ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında devriye görevi yapan polis Memuru Mahmut Sert, ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye giderek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis memuru, itfaiyeyi beklemeyip yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
(Hüseyin Çanlı/İHA)
Kahraman polis orman yangınını engelledi

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

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