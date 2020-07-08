Kahraman polisin saldırganı etkisiz hale getirmesi kameralara yansıdı

Antalya'da hakkında arama kararı bulunan ve 2 polisi yaralayan şüphelinin polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki pansiyonun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında polise mukavemetten arama kaydı bulunan Mehmet Fatih A., 4 gün önce pansiyona gelerek yerleşti. Kaydın polise düşmesi üzerine 2 polis memuru, şahsı almak için pansiyona geldi. Bu sırada polise yine mukavemette bulunan Mehmet Fatih A., yanındaki bıçakla polis memurunun birini omzundan, diğer polis memurunu da ayağından bıçaklayarak kaçmaya başladı. Yaralı polis memuru, kaçan şüpheliyi pansiyon önünde silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı polisler yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralı ayağıyla peşinden koşup etkisiz hale getirdi

Saldırgan tarafından bacağından yaralanan polis memurunun şahsı etkisiz hale getirmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki polis memurunu pansiyon içerisinde yaraladıktan sonra koşarak dışarıya çıkan saldırgan, ayağından bıçaklanan polis memuru tarafından bacağına silahla ateş edilerek vuruluyor. Saldırgan vurulduktan sonra yere yığılırken, polis memurunun da uzun süre bacağını tuttuğu görülüyor. Olayın hemen akabinde çevredekilerin polis memurunun yanına gidip yardımcı olmaya çalışması da görüntülere yansıyor. - ANTALYA