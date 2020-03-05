Kahraman Prens Sualtı Maceraları Filmi

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Kaçabilirsin ama aşktan saklanamazsın. Bu durum okyanusun dibinde de geçerli. Eğer adınız Sadko ise, hoş görünümlüyseniz, eğlenceli bir adamsanız ve müzik aleti çalıyorsanız aşk kaçınılmazdır. Ancak onun için öncelikle savaşmanız gerekmektedir.Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim VolkovAleksandr Arkhipov, Dmitriy Novoselov, Slava SeAnimasyonThe Underwater Adventures of SadkoCTB Film Company2018RusyaRusça81 dk.TME (The Moments Entertainment)28.06.2019