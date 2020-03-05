Kahraman Prens Sualtı Maceraları Filmi

Kaçabilirsin ama aşktan saklanamazsın. Bu durum okyanusun dibinde de geçerli. Eğer adınız Sadko ise, hoş görünümlüyseniz, eğlenceli bir adamsanız ve müzik aleti çalıyorsanız aşk kaçınılmazdır. Ancak onun için öncelikle savaşmanız gerekmektedir. Yönetmen :
Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim VolkovSenaryo:
Aleksandr Arkhipov, Dmitriy Novoselov, Slava SeFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Underwater Adventures of SadkoYapımcı Firma:
CTB Film CompanyYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
RusyaOrijinal Dili:
RusçaFilmin Süresi:
81 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
28.06.2019 Kahraman Prens Sualtı Maceraları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.