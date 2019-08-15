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Kahraman şehit Sekin'in adı Buca'da yaşayacak

İzmir'de 2017'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı Buca'da yaşatılacak.

15.08.2019 14:51 Kahraman şehit Sekin'in adı Buca'da yaşayacak
İzmir'de 2017'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı Buca'da yaşatılacak.
Buca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in unutulmaz kahramanı Fethi Sekin'in anısını Yaylacık Mahallesi 46 Sokak'ta yapılması planlanan parkta yaşatmak için mecliste oy birliği ile karar alındığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türkiye'nin terörün acısını hiçbir zaman unutmadığını vurguladı.
İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısını da kahraman polis memuru Fethi Sekin'in önlediğine işaret eden Kılıç, "Bir hukukçu olarak ayrıca hassasiyet gösterdiğim olayın başarıya ulaşmamasındaki en büyük unsur, şüphesiz şehit memurumuz Fethi Sekin'dir. Fethi Sekin, canı pahasına engellediği bu faciayla, kanlı günlerin kırılma noktası olmuştur. Böylesine bir kahramanlık hikayesini biz Buca'da da sonuna kadar yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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