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Kahraman şoför ve sağlık görevlisi, kalp krizi geçiren yolcunun hayatını kurtardı

Yenibosna-Çatalca seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförü, fenalaşan yolcusunu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

24.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:05Kahraman şoför ve sağlık görevlisi, kalp krizi geçiren yolcunun hayatını kurtardı
Yenibosna- seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförü, fenalaşan yolcusunu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Hastane önündeki ambulansta bulunan bir sağlık görevlisi ise saniyelerin büyük önem taşıdığı olayda hastaya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. Kahraman şoför ve sağlık görevlisinin çabalarıyla hayata döndürülen yolcu, sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgilere göre olay 14 Şubat Cuma günü Yenibosna - Çatalca seferini yapan Özel Halk Otobüsü'nde yaşandı. İş yerine gitmek için otobüse binen Metin Demirbaş (59), yolculuk sırasında fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine güzergahını değiştiren otobüs şoförü Bayram İmrat, hastayı Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

Otobüs acil servisin önüne yanaşırken bu sırada hastaneden ayrılmak üzere olan bir ambulanstaki sağlık görevlisi de durumu fark etti. Otobüsten indirilen hastaya sedye üzerinde kalp masajı yapmaya başlayan görevli, hastaneye girene kadar müdahalesine devam etti. Saniyelerin büyük önem taşıdığı kalp krizinde sağlık görevlisinin sedye üzerinde yaptığı müdahale hayat kurtardı.

Hastanede yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Demirbaş, yapılan anjiyo ve tedavi ardından sağlığına kavuştu. Kahraman halk otobüsü şoförü ve sağlık görevlisinin hayat kurtardığı olay, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kalp Krizi, Yenibosna, Çatalca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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