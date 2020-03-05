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Kahraman Tavuk Uzayda Filmi

Kahraman Tavuk Uzayda filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kahraman Tavuk Uzayda filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54Kahraman Tavuk Uzayda Filmi
Kahraman Tavuk Uzayda, gezegeni ve sevdiklerini uzaylılardan kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Condorito’nun hikayesini konu ediyor.


: Alex Orrelle, Schuldt
Senaryo: Martín Piroyansky
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Condorito - La Película
Yapımcı Firma: Aronnax Animation Studios
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Peru
Orijinal Dili: İspanyolca, İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 14.06.2019

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Yönetmen, Eduardo, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:49:17