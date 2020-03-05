Kahraman Tavuk Uzayda Filmi

Kahraman Tavuk Uzayda, gezegeni ve sevdiklerini uzaylılardan kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Condorito’nun hikayesini konu ediyor.Yönetmen: Alex Orrelle, Eduardo SchuldtSenaryo: Martín PiroyanskyFilmin Türü: AnimasyonOrijinal Adı: Condorito - La PelículaYapımcı Firma: Aronnax Animation StudiosYapım Yılı: 2017Yapım Ülkesi: PeruOrijinal Dili: İspanyolca, İngilizceFilmin Süresi: 88 dk.Dağıtıcı Firma: CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi: 14.06.2019Kahraman Tavuk Uzayda Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.