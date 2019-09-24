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Türk askeri mültecileri kurtarmak için denize atladı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batmakta olan göçmenleri, Türk askeri dev dalgaların arasından kurtardı. O anlar ise kameralara yansıdı.

24.09.2019 12:31

Edirne Enez'de 19 Eylül'de Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı. Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.

ZAMANLA YARIŞIP, GÖÇMENLERİ KURTARDILAR

Sahil Güvenlik güçlerinin Enez ilçesinde botları batmaya başlayan 39 düzensiz göçmeni kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, fırtına ve dev dalgalara rağmen denizde ilerleyen Mehmetçik'in düzensiz göçmenleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor. Zamanla yarışan askerler düzensiz göçmenleri tek tek sahil güvenlik gemisine alırken, denizde kalan göçmenler için ise bazı askerlerin kahramanca denize atladıkları, onları kurtarabilmek için canlarını hiçe saydıkları, son göçmenin kurtarılmasına kadar denizde kaldıkları görülüyor.

İşte o anlardan kareler;

Türk askeri mültecileri kurtarmak için denize atladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
TESPİT:Bugüne kadar bu mültecilerden biri de gitti yunanistana ulaştı yada isviçreye ulaştı mutlu yaşıyor diye bişi duyan var mı ? Zaten gemi batmasada vuruyolar gemiyi ki. Bizim Türk halkı çok aşırı müslüman çok hayırsever ya , adam başı 1500 EUR alıp , kamyona dolduruyor , paris e geldik diyip siirt meydana damperi açıp döküyorlar bunları. Sonra kaçıyorlar. Bizde yardım da bu şekilde oluyor. Bunların hangisi isviçreye ulaşmış orada yaşıyor birisi açıklasın ?
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