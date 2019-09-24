Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kahraman Türk askerleri mültecileri dalgaların arasından böyle kurtardı

Kahraman Türk askerleri mültecileri dalgaların arasından böyle kurtardı Mehmetçik göçmeleri dev dalgaların arasından böyle kurtardıEDİRNE - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batmaya başlayan düzensiz göçmenleri büyük bir kahramanlıkla...

24.09.2019 20:46Kahraman Türk askerleri mültecileri dalgaların arasından böyle kurtardı
Kahraman Türk askerleri mültecileri dalgaların arasından böyle kurtardı
Mehmetçik göçmeleri dev dalgaların arasından böyle kurtardı
EDİRNE - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batmaya başlayan düzensiz göçmenleri büyük bir kahramanlıkla kurtarmasının görüntüleri ortaya çıktı. Dev dalgaların arasında kahramanca ilerleyen Mehmetçik boğulmak üzere olan göçmenleri tek tek kurtardı.
19 Eylül'de Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı.
düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.

Kahraman Türk askeri böyle kurtardı
Sahil Güvenlik güçlerinin Enez ilçesinde botları batmaya başlayan 39 düzensiz göçmeni kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, fırtına ve dev dalgalara rağmen denizde ilerleyen Mehmetçik'in düzensiz göçmenleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor. Zamanla yarışan askerler düzensiz göçmenleri tek tek sahil güvenlik gemisine alırken denizde kalan göçmenler için ise bazı askerlerin kahramanca denize atladıkları onları kurtarabilmek için canlarını hiçe saydıkları son göçmenin kurtarılmasına kadar denizde kaldıkları görülüyor.

Enez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:36 Beylikdüzü'nde bir hafriyat kamyonu kundaklandı
22:20 Karen Fırtınası'nı bekleyen Porto Riko 6.1'lik deprem ve 108 artçı ile sallandı
22:18 Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
22:14 Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü
22:08 Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler
21:53 Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın serbest kaldı
21:48 New York'ta, Sisi karşıtı gösterilerde gergin anlar yaşandı