Kahraman Türk Kadınları Anıldı

Eskişehirli sanatçı Selma Adar'ın projesi olan "Kahraman Türk Kadınları" anlatımlı konseri Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

ESMEK Türk Sanat Müziği Korosu'nun destekleri ile gerçekleşen konserin koro şefliğini Ata Sevin yaptı. Selma Adar ve Serap Besimoğlu'nun anlatımları ile gerçekleşen konserde, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda, Türk kadınlarının kahramanlık öyküleri anlatıldı. Türk Sanat Müziği Korosu ile Salutemdans Master Halk Oyunları Topluluğunun gösterisi büyük beğeni aldı. "Kahraman Türk Kadınları" konseri Eskişehirli sanatseverlerden tam not aldı. Konser sonrası koro ve solistler dakikalarca ayakta alkışlandı.