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Kahraman ve Öntaş'tan yurt ve pansiyonlara ziyaret

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman ile Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Bilal Güngör Fen Lisesi Öğrenci Yurdunu ve pansiyonları denetledi.

26.09.2019 17:20Kahraman ve Öntaş'tan yurt ve pansiyonlara ziyaret
Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman ile Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Bilal Güngör Fen Lisesi Öğrenci Yurdunu ve pansiyonları denetledi.
Kahraman ve Öntaş, İlçe Milli Eğitim müdürü Bayram Benlice, şube müdürü Rahmi Çalışkan, Emniyet Müdürü Ahmet Yiğenoğlu ile Bilal Güngör Fen Lisesi Öğrenci Yurdu ve pansiyonlarda incelemelerde bulundu.
Ziyarette Kahraman ve Öntaş, öğrencilerle sohbet etti.
Öntaş, belediye olarak yurdun hizmete girdiği günden itibaren ihtiyaçlarının giderilmesi için destekte bulunduğunu söyledi.
Yerel yönetimler olarak ilçeye misafir olarak gelen öğrencilerin tüm sorunları ile yakından ilgilenmek için gereken hassasiyetimizi gösterdiklerini dile getiren Öntaş, "Onların rahat ve güvenli yerde kalmasını sağlamak için yurt müdürlüğümüz ile sürekli irtibat halindeyiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda barınmasını ve onların topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak, bizler için bir görevdir." ifadesini kullandı.

İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

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