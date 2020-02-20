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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

20.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:22Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.
Başkan Oğuz, Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Kariyer Buluşmaları" etkinliğine katıldı.
Etkinlikte konuşan Oğuz, gençlere kendilerine hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşıncaya kadar çalışmalarını önerdi.
Oğuz, dünyaya yön veren insanların kendilerine hedef belirleyerek başarıya ulaştıklarına işaret etti.
Öğrenci dostu bir belediye olduklarını dile getiren Oğuz, her ay 150 üniversite öğrencisine 150 lira burs verdiklerini kaydetti.

Gazi Üniversitesi, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Kaynak: AA

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