Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz vatandaşlara maske dağıttı
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
15.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:05
Oğuz, halk pazarı ve belediye binası önünde kurulan stantları ziyaret etti.
Burada esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Oğuz, mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.
Bu arada halk pazarına kontrollü alınan vatandaşların ateşleri ölçüldü ve elleri dezenfekte edildi.
Kaynak: AA
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