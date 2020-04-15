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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz vatandaşlara maske dağıttı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

15.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:55
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
Oğuz, halk pazarı ve belediye binası önünde kurulan stantları ziyaret etti.
Burada esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Oğuz, mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.
Bu arada halk pazarına kontrollü alınan vatandaşların ateşleri ölçüldü ve elleri dezenfekte edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz vatandaşlara maske dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel
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